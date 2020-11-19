Украина должна предоставить приоритет "ковидным" тестам отечественного производства на законодательном уровне - юрист
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во всем мире практикуют поддержку отечественного производителя. Это связано и с созданием рабочих мест, и с налогами, которые он платит на территории страны в бюджет. Поэтому в Закон Украины "О публичных закупках" следует внести не только ценовые критерии, но и наличие локального производства тестов на коронавирус. Об этом УНН рассказал управляющий партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Дмитрий Алешко.
"Закон позволяет применять неценовые критерии. То есть, фактически, можно предложить внести изменения в Закон Украины "О публичных закупках" и в эти неценовые критерии оценки тендерного предложения включить наличие локального производства, с определенным процентом в отдельном весе этого производства", - рассказал он.
Внесение такого параметра в законодательство даст возможность государству добавлять баллы к тендерному предложению отечественного участника торгов. "Если на тендер будет выходить зарубежный поставщик и отечественный, то у отечественного появится дополнительный шанс и процент для того, чтобы этот тендер выиграть", - подчеркнул юрист.
По мнению Алешко, это необходимо для того, чтобы поддерживать отечественного производителя, который создает рабочие места и платит налоги в бюджет. "Поэтому в целом я такую идею поддерживаю, но она должна быть реализована правильно с учетом международных обязательств Украины, которые вытекают из членства в СОТ и Соглашения об ассоциации с ЕС ", - считает эксперт.
Напомним, в Раде раскритиковали правительство за то, что Украина закупает "ковидные" тесты на миллиарды за рубежом вместо использования украинских.
В парламенте считают, что закупка тестов у отечественного производителя сделает Украину независимой от импорта. Поддержка нацпроизводителя также целесообразнее с точки зрения экономии бюджетных средств.
Ранее УНН писал, что после введения "карантина выходного дня" среди украинцев набирает обороты инициатива по поддержке отечественных производителей в различных отраслях. С соответствующей инициативой известный украинский бизнесмен обратился даже к президенту Владимиру Зеленскому.