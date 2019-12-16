Україна поступилася Росії та Білорусі у рейтингу людського розвитку - доповідь ООН

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна в 2019 році зайняла 88 місце серед 189 країн у рейтингу, складеному на основі Індексу людського розвитку. Про це йдеться у Доповіді про людський розвиток, підготовленій і опублікованій Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), передає УНН.