Україна поступилася Росії та Білорусі у рейтингу людського розвитку - доповідь ООН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна в 2019 році зайняла 88 місце серед 189 країн у рейтингу, складеному на основі Індексу людського розвитку. Про це йдеться у Доповіді про людський розвиток, підготовленій і опублікованій Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), передає УНН.

Так, показник індексу людського розвитку в Україні дорівнює 0,750, таким чином Україна потрапляє в категорію "Країни з високим рівнем людського розвитку".

Індекс складений на основі декількох факторів, зокрема, очікуваної тривалості життя, років навчання, ВВП на душу населення, показників імпорту та експорту, загальної чисельності населення і т.д.

Перше місце в рейтингу країн з високим рівнем людського розвитку посіла Норвегія, за нею - Швейцарія і Ірландія відповідно.

Канада виявилася на 13-му місці рейтингу, США - на 15-му. Всі вони відносяться до "країн з дуже високим рівнем людського розвитку".

Російська Федерація в рейтингу розташувалася на 49-му місці, відразу за нею йде Білорусь.

Всього в категорії країн з високим рівнем людського розвитку 116 позицій, останню займає Єгипет. Далі йдуть "країни із середнім рівнем людського розвитку" - зі 116 по 153 місце, після чого "країни з низьким рівнем людського розвитку". Замикають рейтинг Чад, Центральноафриканська Республіка та Нігер.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна потрапила в топ-40 рейтингу наймогутніших країн світу.

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