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Україна поінформувала ЄС і НАТО про поведінку Угорщини - Кулеба

Україна поінформувала ЄС і НАТО про поведінку Угорщини - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна поінформувала Європейський союз і НАТО про поведінку Угорщини під час проведення місцевих виборів на Закарпатті. Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Ми зайшли у процес місцевих виборів, і, на жаль, наші угорські колеги вирішили трошки "поагітувати" за угорську партію на Закарпатті на цих виборах. Відповідно до законодавства України, подібна агітація є забороненою - категорично. Ми неодноразово, коли фіксували факти такої агітації, попереджали угорських колег утримуватись від таких кроків у подальшому. На жаль, нас не почули. Квінтесенцією всього цього процесу став день голосування, коли окремі угорські високопосадовці вдались до прямої агітації у день виборів, і цим порушили українське законодавство", - сказав міністр.

Він нагадав, що Україна, у свою чергу, відповіла жорстко і принципово на дії Угорщини.

"Але я залишаюсь глибоко переконаний у тому, що найкращим результатом у відносинах України і Угорщини має бути не перемога однієї зі сторін, а "результативна нічия", - зауважив дипломат.

Він також повідомив про те, що Україна готова рухатись далі у відносинах з Угорщиною у розв’язанні проблем, які є, але виключно на основі принципів взаємної поваги та з повагою до національних інтересів країн.

Відповідаючи на запитання журналістів, він розповів, що поінформував західних партнерів щодо конфлікту між Україною та Угорщиною.

"Я поінформував наших колег у Європейському союзі та НАТО про поведінку Угорщини. Я вважаю, що втручання у внутрішні справи дружньої, сусідньої країни - не личить поважному члену таких організацій, як ЄС і НАТО", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через ймовірне втручання у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим", і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС України підтвердили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в'їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС, у свою чергу, зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".

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