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Украина проинформировала ЕС и НАТО о поведении Венгрии - Кулеба

Украина проинформировала ЕС и НАТО о поведении Венгрии - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 19138 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина проинформировала Европейский союз и НАТО о поведении Венгрии во время проведения местных выборов на Закарпатье. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Мы зашли в процесс местных выборов, и, к сожалению, наши венгерские коллеги решили немножко "поагитировать" за венгерскую партию на Закарпатье на этих выборах. В соответствии с законодательством Украины, подобная агитация запрещена - категорически. Мы неоднократно, когда фиксировали факты такой агитации, предупреждали венгерских коллег воздержаться от таких шагов в дальнейшем. К сожалению, нас не услышали. Квинтэссенцией всего этого процесса стал день голосования, когда отдельные венгерские чиновники обратились к прямой агитации в день выборов, и этим нарушили украинское законодательство", - сказал министр.

Он напомнил, что Украина, в свою очередь, ответила жестко и принципиально на действия Венгрии.

"Но я остаюсь глубоко убежден в том, что лучшим результатом в отношениях Украины и Венгрии должна быть не победа одной из сторон, а "результативная ничья", - отметил дипломат.

Он также сообщил о том, что Украина готова двигаться дальше в отношениях с Венгрией в решении проблем, которые есть, но исключительно на основе принципов взаимного уважения и с уважением к национальным интересам стран.

Отвечая на вопрос журналистов, он рассказал, что проинформировал западных партнеров по конфликту между Украиной и Венгрией.

"Я проинформировал наших коллег в Европейском союзе и НАТО о поведении Венгрии. Я считаю, что вмешательство во внутренние дела дружественной, соседней страны - не подходит почтенном члену таких организаций, как ЕС и НАТО", - сказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местные выборы, было "жалким и бессмысленным", и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.

Как сообщал УНН, ранее в МИДе Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.

Напомним, ранее МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

В МИДе, в свою очередь, отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Украинские Национальные Новости

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