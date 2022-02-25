Україна поінформувала МАГАТЕ про втрату контролю над об'єктами у зоні Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над об'єктами у зоні Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті МАГАТЕ.
Цитата
“Щодо ситуації на Чорнобильській АЕС, Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили“ взяли під контроль усі об’єкти державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, розташовані у Зоні відчуження. Сторона додала, що на проммайданчику немає ані постраждалих, ані руйнувань”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що життєво важливо, щоб безпечна та надійна робота ядерних об’єктів у цій зоні не зазнавала жодних впливів або порушень.
Генеральний директор підкреслив, що Генеральна конференція МАГАТЕ — щорічні збори всіх держав-членів організації — ухвалила у 2009 році рішення, у якому йдеться, що “будь-який збройний напад і загроза ядерним об’єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів Організації Об’єднаних Націй”.
Доповнення
24 лютого радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що після запеклих боїв Україна втратила контроль над чорнобильським майданчиком. У коментарі НВ Подоляк сказав, що стан об'єктів ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів наразі не відомий.
У зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання через, ймовірно, порушення верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки Росії та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу, повідомили 25 лютого у Державній інспекції ядерного регулювання України.