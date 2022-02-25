У зоні відчуження через важку військову техніку РФ міг піднятися у повітря радіоактивний пил: фіксують перевищення показників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання через, ймовірно, порушення верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки Росії та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної інспекції ядерного регулювання України.
Цитата
"... зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження. Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що стан ядерних установок та інших об’єктів ЧАЕС — без змін.
Деталі
Раніше повідомлялося, що Державна інспекція ядерного регулювання України не може встановити причин перевищення радіаційного фону на значній частині пунктів спостережень у зоні відчуження через окупацію та військову боротьбу на цій території.
Доповнення
Російські військові захопили Чорнобильську АЕС.