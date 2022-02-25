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У зоні відчуження через важку військову техніку РФ міг піднятися у повітря радіоактивний пил: фіксують перевищення показників

У зоні відчуження через важку військову техніку РФ міг піднятися у повітря радіоактивний пил: фіксують перевищення показників

Київ • УНН

 • 150467 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання через, ймовірно, порушення верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки Росії та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної інспекції ядерного регулювання України.

Цитата

"... зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження. Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стан ядерних установок та інших об’єктів ЧАЕС — без змін.

Деталі

Раніше повідомлялося, що Державна інспекція ядерного регулювання України не може встановити причин перевищення радіаційного фону на значній частині пунктів спостережень у зоні відчуження через окупацію та військову боротьбу на цій території.

Доповнення

Російські військові захопили Чорнобильську АЕС.

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