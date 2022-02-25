В зоне отчуждения из-за тяжелой военной техники РФ могла подняться в воздух радиоактивная пыль: фиксируют превышение показателей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В зоне отчуждения зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения из-за, вероятно, нарушения верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники России и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
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"... зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения. Такие колебания показателей датчиков Аскро, специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", - говорится в сообщении.
Сообщается, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС — без изменений.
Детали
Ранее сообщалось, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины не может установить причин превышения радиационного фона на значительной части пунктов наблюдений в зоне отчуждения из-за оккупации и военной борьбы на этой территории.
Дополнение
Российские военные захватили Чернобыльскую АЭС.