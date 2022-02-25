В зоне отчуждения из-за тяжелой военной техники РФ могла подняться в воздух радиоактивная пыль: фиксируют превышение показателей

Цитата

"... зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения. Такие колебания показателей датчиков Аскро, специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", - говорится в сообщении.

Сообщается, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС — без изменений.

Детали

Ранее сообщалось, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины не может установить причин превышения радиационного фона на значительной части пунктов наблюдений в зоне отчуждения из-за оккупации и военной борьбы на этой территории.

Дополнение

Российские военные захватили Чернобыльскую АЭС.