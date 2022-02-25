Украина проинформировала МАГАТЭ об утрате контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о потере контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС вследствие военного нападения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте МАГАТЭ.
Цитата
“Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы“ взяли под контроль все объекты государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, расположенные в Зоне отчуждения. Сторона добавила, что на промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений”, — говориться в сообщении.
Детали
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям.
Генеральный директор подчеркнул, что Генеральная конференция МАГАТЭ — ежегодное собрание всех государств-членов организации — приняла в 2009 году решение, в котором говорится, что “любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов Организации Объединенных Наций”.
Дополнение
24 февраля советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что после ожесточенных сражений Украина потеряла контроль над чернобыльским площадкой. В комментарии НВ Подоляк сказал, что состояние объектов ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов пока не известно.
В зоне отчуждения зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения из-за, вероятно, нарушения верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники России и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли, сообщили 25 февраля в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.