Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг

“У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу „якості доріг“ — наразі займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що стрімке зростання за цим критерієм також дозволило посилити позиції за більш загальними показниками:

— у рейтингу “Транспорт” здобули + 12 позицій (займаємо 73 місце);

— у рейтингу “Доступ до ринку та інфраструктура” здобули + 10 позицій (займаємо 77 місце).

“У цілому ж у рейтингу Індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши +4 позиції, порівняно з 2019 роком та +19 позицій, порівняно з 2018 роком”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський, який днями звільнився з посади, заявив, що кошти з коронавірусного фонду, які виділили на будівництво доріг присвоїв так званий “картель”.