Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина в этом году поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" и теперь занимает 126 место. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" - пока занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стремительный рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям:
- в рейтинге "Транспорт" получили + 12 позиций (занимаем 73 место);
- в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" одержали + 10 позиций (занимаем 77 место).
"В целом же в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.
Напомним, бывший советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который на днях уволился, заявил, что средства из Коронавирусного фонда, выделили на строительство дорог присвоил так называемый "картель".