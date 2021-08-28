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Україна отримала ще два золота на Паралімпіаді: медалі виграли плавці Євген Богодайко та Максим Кріпак

Київ • УНН

 • 19813 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українські плавці Євген Богодайко та Максим Кріпак завоювали золоті медалі на Паралімпіаді-2020. Про це свідчать опубліковані результати на офіційному сайті Олімпійських Ігор, передає УНН.

Деталі

27-річний плавець Богодайко завоював золоту медаль Паралімпіади-2020 на дистанції 100 метрів брасом.

Для Богодайка золота нагорода в Токіо - вже сьома в кар'єрі. Він ставав дворазовим чемпіоном Паралімпіади в Лондоні-2012 і чотири рази перемагав в Ріо-2016. Крім того, у нього ще є п'ять срібних і дві бронзові медалі Паралімпійських ігор.

26-річний плавець Максим Кріпак також виграв золото на Паралімпіаді. Зазначимо, що 25 серпня Кріпак став срібним призером Паралімпіади-2020 у запливі 50 метрів вільним стилем у класі S10.

Додамо

Це вже п’ята нагорода для України за 28 серпня. Так, український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. Він став другим в секторі для штовхання ядра.

Також Іван Май і Максим Ніколенко принесли Україні перші медалі на Паралімпіаді в Токіо з настільного тенісу.

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