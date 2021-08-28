Україна отримала перші медалі на Паралімпіаді з настільного тенісу: їх завоювали Іван Май і Максим Ніколенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Іван Май і Максим Ніколенко принесли Україні перші медалі на Паралімпіаді в Токіо з настільного тенісу, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Ігор.
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25-річний спортсмен Іван Май отримав бронзову нагороду на Паралімпіаді в Токіо. У півфіналі Май поступився австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3, і таким чином зайняв третє місце.
Ще одну нагороду Україні приніс 28-річний Максим Ніколенко. Українець також отримав бронзу Він також поступився у півфінальному поєдинку і завершив свою боротьбу за "золото". Українець отримав "бронзу".
У фінал пробився ще один українець Віктор Дідух, де буде боротися за перемогу. Вирішальний матч відбудеться 30 серпня.
Додамо
Таким чином Україна завоювала 25 медалей (3 золотих, 14 срібних і 8 бронзових) на Паралімпіаді в Токіо. Наша країна замикає 10-ку серед лідерів за кількістю нагород.
Сьогодні український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль на Паралімпійських Іграх в Токіо. Він став другим в секторі для штовхання ядра.
27 серпня паралімпійська збірна України завершила змагальний день XVI Паралімпійських ігор в Токіо ще двома медалями, які завоювали жіноча збірна з фехтування та легкоатлетка Анастасія Москаленко.