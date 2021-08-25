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Ще три медалі для України на Паралімпіаді-2020: деталі

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українські паралімпійці впевнено продовжують дебютний змагальний день Ігор-2020 у Токіо та здобули ще три срібла, пише УНН.

Фехтування

Ще одну медаль у фехтуванні виграла 35-річна фехтувальниця Олена Федота.

Федота була лідеркою рейтингу на Паралімпіаді-2020 у жіночій шаблі. У боротьбі за “золото” Паралімпійських Ігор Федота зустрілася з представницею КНР Шумей Тан.

Медальний бій закінчився перемогою Шумей Тан. Китайська фехтувальниця вже з початку зустрічі почала діяти активніше та нанесла Федоті декілька уколів. Перша половина зустрічі закінчилася з перевагою Тан — 8:4. Після цього Федота намагалася скоротити відстань, але нанесла лише три уколи китайській фехтувальниці, у відповідь на що отримала сім.

У підсумку 7:15 — Федота стає срібною призеркою Паралімпіади-2020.

Плавання

У той же час на арені водних видів спорту у Токіо — українці продовжили медальні успіхи. 26-річний плавець Максим Кріпак став срібним призером Паралімпіади-2020 у запливі 50 метрів вільним стилем у класі S10.

У кваліфікації Кріпак виявився одним із найшвидших, показавши другий час. Випередив його лише австралієць Ровен Крозерс, якому українець поступився 0.33 секунди.

Так само, як і у кваліфікації, боротьба за перше місце і “золото” Паралімпіади у фіналі пройшла саме між Крозерсом та Кріпаком. Український плавець суттєво покращив свій результат у порівнянні з кваліфікацією, проте все одно поступився Крозерсу — час на фініші українця склав 23.33 секунди (на 0.12 секунд менше, аніж у австралійця).

На дистанції 100 метрів батерфляєм володарем срібла став 20-річний плавець Олексій Вірченко. Нав’язати боротьбу білоруському плавцю Ігорю Бокі (який вважається “королем дисципліни”) Вірченко не зміг — той встановив паралімпійський рекорд, пропливши дистанцію за 53.80 секунд. Саме українець став другим, випередивши на фініші узбекистанця Іслама Асланова.

Доповнення

Збірна України має у своєму активі вже 8 медалей та посідає 4-те загальне місце і друге за кількістю медалей, поступаючись лише Австралії.

З іншими медалями ви можете ознайомитися за цими посиланнями.

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