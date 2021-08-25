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Паралімпіада-2020: в одному запливі українки приносять одразу ще дві медалі - золото та бронзу

Київ • УНН

 • 22053 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська збірна виборола своє перше золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо — його здобула плавчиня Єлизавета Мерешко, при тому — у цьому ж запливі бронзу збірній принесла Анна Гонтар, пише УНН.

Деталі

Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула першу золоту медаль для України на Паралімпійських Іграх у Токіо. У перший день змагань Мерешко та ще одна українка Анна Гончар вибороли медалі Паралімпіади на дистанції 50 метрів вільним стилем.

У фіналі дистанції 50 метрів вільним стилем на Паралімпіаді-2020 Мерешко виступила разом із ще двома українками — Анною Гонтар та Вікторією Савіцовою. Причому Мерешко та Гонтар були основними претендентками на медалі: у кваліфікації вони показали другий та третій час, Савіцова була сьомою.

Головною суперницею в боротьбі за “золото” була американка Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Паралімпійських ігор. У фіналі Маркс теж стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції її почала наздоганяти Мерешко.

У фіналі Єлизавета Мерешко з часом паралімпійського рекорду виграла заплив, а Анна Гонтар — третя.

Paralympic records getting smashed all over the pool 

Yelyzaveta Mereshko takes #Gold in the Women's 50m Freestyle - S6 in a time of 33.11 for #UKR#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) August 25, 2021

Доповнення

Зазначимо, що Мерешко до Ігор у Токіо підходила у статусі чинної паралімпійської чемпіонки та зірки параспорту. У Ріо-2016 українка виграла чотири золоті медалі, одна з яких — саме на цій дистанції 50 метрів.

Загалом, лише за перші години розіграшу медалей в збірної України вже 5 нагород та 4-те місце серед збірних світу та 3-тє за кількістю нагород.

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