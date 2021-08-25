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Паралимпиада-2020: в одном заплыве украинки приносят сразу две медали - золото и бронзу

Паралимпиада-2020: в одном заплыве украинки приносят сразу две медали - золото и бронзу

Киев  •  УНН

 • 22048 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская сборная завоевала свое первое золото на Паралимпиаде-2020 в Токио — его получила пловчиха Елизавета Мерешко, при том — в этом же заплыве бронзу сборной принесла Анна Гонтарь, пишет УНН.

Детали

Пловчиха Елизавета Мерешко получила первую золотую медаль для Украины на Паралимпийских Играх в Токио. В первый день соревнований Мерешко и еще одна украинка Анна Гончар завоевали медали Паралимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем.

В финале дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 Мерешко выступила вместе с еще двумя украинками — Анной Гонтар и Викторией Савицовой. Причем Мерешко и Гонтар были основными претендентками на медали: в квалификации они показали второе и третье время, Савицова была седьмой.

Главной соперницей в борьбе за “золото” была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее начала догонять Мерешко.

В финале Елизавета Мерешко со временем паралимпийского рекорда выиграла заплыв, а Анна Гонтарь — третья.

Дополнение

Отметим, что Мерешко к Играм в Токио подходила в статусе действующей паралимпийской чемпионки и звезды параспорта. В Рио-2016 украинка выиграла четыре золотые медали, одна из которых — именно на этой дистанции 50 метров.

В целом, только за первые часы розыгрыша медалей у сборной Украины уже 5 наград и 4-е место среди сборных мира и 3-е по количеству наград.

Украинские Национальные Новости

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