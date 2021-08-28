Роман Данилюк завоював срібло для України на Паралімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. Він став другим в секторі для штовхання ядра, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпійських Ігор.
Деталі
28-річний представник Черкас показав персональний найкращий результат сезону. Він штовхнув снаряд на 16,53 метра.
Роман Данилюк брав участь в літніх Паралімпійських іграх 2016 року в штовханні ядра T12 / F12. Він отримав бронзову медаль у штовханні ядра з кращої дистанції в сезоні - 15,94 метра.
Додамо, що ще один українець - Володимир Пономаренко приймав участь у цьому виді змагань. Із результатом у 14,96 м він посів четверте місце.
Додамо
27 серпня паралімпійська збірна України завершила змагальний день XVI Паралімпійських ігор у Токіо ще двома медалями, які вибороли жіноча збірна з фехтування та легкоатлетка Анастасія Москаленко.