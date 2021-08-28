Роман Данилюк завоював срібло для України на Паралімпіаді

Деталі

28-річний представник Черкас показав персональний найкращий результат сезону. Він штовхнув снаряд на 16,53 метра.

Роман Данилюк брав участь в літніх Паралімпійських іграх 2016 року в штовханні ядра T12 / F12. Він отримав бронзову медаль у штовханні ядра з кращої дистанції в сезоні - 15,94 метра.

Додамо, що ще один українець - Володимир Пономаренко приймав участь у цьому виді змагань. Із результатом у 14,96 м він посів четверте місце.

Додамо

27 серпня паралімпійська збірна України завершила змагальний день XVI Паралімпійських ігор у Токіо ще двома медалями, які вибороли жіноча збірна з фехтування та легкоатлетка Анастасія Москаленко.