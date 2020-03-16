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Україна очікує отримати в суботу мільйон експрес-тестів на виявлення коронавірусу - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В суботу заплановано прибуття в Україну одного мільйону швидких тестів для виявлення коронавірусу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Ми домовилися з Китаєм... В суботу ми очікуємо прибуття швидких тестів вже в Україну й це буде десь на мільйон людей. Тобто їх буде мільйон. Все буде відправлено в лікарні...”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Як повідомлялося раніше, в Україні лабораторно підтверджено уже п’ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

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