Україна очікує отримати в суботу мільйон експрес-тестів на виявлення коронавірусу - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В суботу заплановано прибуття в Україну одного мільйону швидких тестів для виявлення коронавірусу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Ми домовилися з Китаєм... В суботу ми очікуємо прибуття швидких тестів вже в Україну й це буде десь на мільйон людей. Тобто їх буде мільйон. Все буде відправлено в лікарні...”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Як повідомлялося раніше, в Україні лабораторно підтверджено уже п’ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.