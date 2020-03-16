Украина ожидает получить в субботу миллион экспресс-тестов на выявление коронавируса - Зеленский

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104645 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109279 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107918 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117529 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101824 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106045 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106793 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украина ожидает получить в субботу миллион экспресс-тестов на выявление коронавируса - Зеленский

Украина ожидает получить в субботу миллион экспресс-тестов на выявление коронавируса - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 13226 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В субботу запланировано прибытие в Украину одного миллиона быстрых тестов для выявления коронавируса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Мы договорились с Китаем ... В субботу мы ожидаем прибытия быстрых тестов уже в Украину и это будет где-то на миллион человек. То есть их будет миллион. Все будет отправлено в больницы...", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщалось ранее, в Украине лабораторно подтверждены уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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