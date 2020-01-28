Україна очікує місію з ЄС для оцінки готовності до “промислового безвізу” - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Уряді очікують, що ЄС найближчим часом направить до України попередню оціночну місію для оцінки готовності України до підписання угоди про “промисловий безвіз”. Це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з Високим представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
“Ми розраховуємо, що ЄС найближчим часом направить до України попередню оціночну місію для оцінки готовності інфраструктури та законодавства України до початку перемовин і подальшого підписання Угоди АСАА”, — сказав Олексій Гончарук.
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Нагадаємо, Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до “промислового безвізу” з ЄС.