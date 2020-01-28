Украина ожидает миссию с ЕС для оценки готовности к "промышленному безвизу" - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В правительстве ожидают, что ЕС в ближайшее время направит в Украину предварительную оценочную миссию для оценки готовности Украины к подписанию соглашения о "промышленном безвизе". Это Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с Высоким представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Хосепом Боррелем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Мы рассчитываем, что ЕС в ближайшее время направит в Украину предварительную оценочную миссию для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров и последующего подписания Соглашения АСАА", - сказал Алексей Гончарук.
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Напомним, Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС.