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Україна обговорила з Естонією український агроекспорт і логістику: розраховує на підтримку Таллінна на рівні ЄС

Україна обговорила з Естонією український агроекспорт і логістику: розраховує на підтримку Таллінна на рівні ЄС

Київ • УНН

 • 1033799 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль і Естонії Кая Каллас обговорили експорт української агропродукції та розширення логістики, повідомили у п'ятницю в пресслужбі уряду, пише УНН.

Очільник українського уряду зауважив, що Естонія є одним із лідерів у підтримці України.

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Цитата

«Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української аграрної продукції до країн Європи. А також на співпрацю в розвитку логістики, зокрема через проект Rail Baltica, який покращить доступ українській продукції до балтійських портів», — зазначив Шмигаль.

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Сторони також обговорили підтримку євроатлантичної інтеграції України та допомогу зброєю. Шмигаль, як повідомляється, відзначив активну участь Естонії у відновленні, зокрема Житомирської області за регіональним принципом.

Прем’єр також підкреслив, що для нашої країни дуже важлива підтримка Естонією формули миру Президента України, посилення санкцій проти росії та створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії.

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