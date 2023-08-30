Майже третина аграріїв можуть зменшити кількість посівних площ під озимі, якщо експорт не відновиться - експерт

Сьогодні проведено аналітику, збір інформації Міністерством аграрної політики щодо того, чи будуть зменшуватися посівні площі на період посівної кампанії озимих. Наразі товаровиробники про зменшення не говорять. Однак це питання залежить від можливості експорту. Якщо він не поновиться, то до 30% товаровиробників можуть скоротити кількість посівних площ під озимі, пояснив Марчук.

Цитата

«Якщо в нас не поновиться експорт Чорним морем і не запрацюють нормально «коридори солідарності» та Дунай, усе ж таки я прогнозую, що від 20% до 30% товаровиробників будуть змушені просто зменшити кількість посівних площ під озимі, або взагалі не працювати в цьому сезоні, бо їхні склади будуть переповнені врожаєм цього сезону», – пояснив він.

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Контекст

Окрім припинення дії "зернового коридору" український агроекспорт зіткнувся з частковим блокуванням "шляхів солідарності" з боку таких європейських країн, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Обмеження діють до 15 вересня. Міністри аграрної промисловості названих країн під час нещодавнього спільного засідання висловили підтримку ідеї застосувати обмеження щодо українського агроекспорту і після 15 вересня.

Водночас, нещодавно з'являлася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій, зокрема, до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно блокувати українську агродукцію. На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.