Почти треть аграриев могут уменьшить количество посевных площадей под озимые, если экспорт не восстановится - эксперт

Сегодня проведена аналитика, сбор информации Министерством аграрной политики относительно того, будут ли уменьшаться посевные площади на период посевной кампании озимых. Сейчас товаропроизводители об уменьшении не говорят. Однако этот вопрос зависит от возможности экспорта. Если он не возобновится, то до 30% товаропроизводителей могут сократить количество посевных площадей под озимые, пояснил Марчук.

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«Если у нас не возобновится экспорт по Черному морю и не заработают нормально «коридоры солидарности» и Дунай, все же я прогнозирую, что от 20% до 30% товаропроизводителей будут вынуждены просто уменьшить количество посевных площадей под озимые, или вообще не работать в этом сезоне, потому что их склады будут переполнены урожаем этого сезона», – пояснил он.

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Контекст

Кроме прекращения действия "зернового коридора" украинский агроэкспорт столкнулся с частичным блокированием "путей солидарности" со стороны таких европейских стран, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. Ограничения действуют до 15 сентября. Министры аграрной промышленности названных стран во время недавнего совместного заседания выразили поддержку идеи применить ограничения в отношении украинского агроэкспорта и после 15 сентября.

В то же время, недавно появлялась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций, в частности, к Польше, если она реализует свое решение единолично блокировать украинскую агропродукцию. По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.