Украина обсудила с Эстонией украинский агроэкспорт и логистику: рассчитывает на поддержку Таллинна на уровне ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Эстонии Кая Каллас обсудили экспорт украинской агропродукции и расширение логистики, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства, пишет УНН.
Глава украинского правительства отметил, что Эстония является одним из лидеров в поддержке Украины.
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Цитата
«Рассчитываем на поддержку Эстонии на уровне ЕС в вопросе экспорта украинской аграрной продукции в страны Европы. А также на сотрудничество в развитии логистики, в частности через проект Rail Baltica, который улучшит доступ украинской продукции к балтийским портам», — отметил Шмыгаль.
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Детали
Стороны также обсудили поддержку евроатлантической интеграции Украины и помощь оружием. Шмыгаль, как сообщается, отметил активное участие Эстонии в восстановлении, в частности Житомирской области по региональному принципу.
Премьер также подчеркнул, что для нашей страны очень важна поддержка Эстонией формулы мира Президента Украины, усиление санкций против россии и создание специального международного трибунала за преступление агрессии.