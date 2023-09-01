Украина обсудила с Эстонией украинский агроэкспорт и логистику: рассчитывает на поддержку Таллинна на уровне ЕС

Глава украинского правительства отметил, что Эстония является одним из лидеров в поддержке Украины.

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«Рассчитываем на поддержку Эстонии на уровне ЕС в вопросе экспорта украинской аграрной продукции в страны Европы. А также на сотрудничество в развитии логистики, в частности через проект Rail Baltica, который улучшит доступ украинской продукции к балтийским портам», — отметил Шмыгаль.

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Детали

Стороны также обсудили поддержку евроатлантической интеграции Украины и помощь оружием. Шмыгаль, как сообщается, отметил активное участие Эстонии в восстановлении, в частности Житомирской области по региональному принципу.

Премьер также подчеркнул, что для нашей страны очень важна поддержка Эстонией формулы мира Президента Украины, усиление санкций против россии и создание специального международного трибунала за преступление агрессии.