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Украина обсудила с Эстонией украинский агроэкспорт и логистику: рассчитывает на поддержку Таллинна на уровне ЕС

Киев • УНН

 • 1033797 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Эстонии Кая Каллас обсудили экспорт украинской агропродукции и расширение логистики, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства, пишет УНН.

Глава украинского правительства отметил, что Эстония является одним из лидеров в поддержке Украины.

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Цитата

«Рассчитываем на поддержку Эстонии на уровне ЕС в вопросе экспорта украинской аграрной продукции в страны Европы. А также на сотрудничество в развитии логистики, в частности через проект Rail Baltica, который улучшит доступ украинской продукции к балтийским портам», — отметил Шмыгаль.

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Детали

Стороны также обсудили поддержку евроатлантической интеграции Украины и помощь оружием. Шмыгаль, как сообщается, отметил активное участие Эстонии в восстановлении, в частности Житомирской области по региональному принципу.

Премьер также подчеркнул, что для нашей страны очень важна поддержка Эстонией формулы мира Президента Украины, усиление санкций против россии и создание специального международного трибунала за преступление агрессии.

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