Україна не покидає ТОП-3 лідерів за кількістю справ у ЄСПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна, станом на 31 жовтня поточного року, залишається у трійці "лідерів" за кількістю скарг проти неї в Європейському суді з прав людини, передає УНН із посиланням на статистичні дані ЄСПЛ.

Так, на жовтень на розгляді у ЄСПЛ перебувало 10100 скарг, відповідачем у яких зазначена Україна, що становить 16,5% від усіх поданих скарг, що очікують на розгляд у суді.

"Обігнали" Україну лише Туреччина (з "відривом" у 50 заявок - ці скарги становлять 16,6% всієї завантаженості ЄСПЛ), а також Росія (з 14 050 заявками (22,9%).

Як повідомляв УНН, у 2019 році, станом на початок листопада, Україна посіла третє місце за кількістю рішень, які проти держави виніс ЄСПЛ, і які перебували на контролі Ради Європи щодо їхнього виконання.

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