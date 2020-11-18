Украина не покидает ТОП-3 лидеров по количеству дел в ЕСПЧ

Так, на октябрь на рассмотрении в ЕСПЧ находилось 10100 жалоб, ответчиком в которых указана Украина, что составляет 16,5% от всех поданных жалоб, ожидающих рассмотрения в суде.

"Обогнали" Украину только Турция (с "отрывом" в 50 заявок - эти жалобы составляют 16,6% всей загруженности ЕСПЧ), а также Россия (с 14 050 заявкам (22,9%).

Как сообщал УНН, в 2019 году, по состоянию на начало ноября, Украина заняла третье место по количеству решений, которые против государства вынес ЕСПЧ, и которые находились на контроле Совета Европы по их выполнению.