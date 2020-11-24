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Україна не отримає транш МВФ ні цього, ні наступного року - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна не отримає нових траншів Міжнародного валютного фонду ані в 2020-му, ані в 2021 році – їй вони просто не потрібні. Про це в коментарі УНН сказав економічний та політичний експерт Олександр Охріменко.

“Не буде ані в цьому, ані в наступному році ніяких траншів від МВФ. Це інсайдерська інформація. Коли були перемовини про підписання навесні меморандуму з МВФ, була така домовленість, що нам кредит і дарма не потрібен. Але, нам потрібен піар. Тому, була така хитра домовленість, що підписують угоду, потім дають чи не дають… по великому рахунку, мільярд (доларів США – ред.), який дали, можна було і не давати. І, після цього, нічого не треба. З самого початку, коли підписували меморандум, була домовленість, що більше нічого не буде”, - сказав Охріменко.

З його слів, і радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в курсі ситуації, що виникла, але вони “не можуть про це сказати”.

“Кредит, який брали, він не потрібний. Тому що, коли почався коронавірус, була така мрія – обманути МВФ, щоб він дав десь 20-30 млрд доларів – не вдалось. МВФ запропонував цю програму Stand-by”, - зазначив експерт.

На його думку, програма Stand-by для України – це скоріше піар для Президента Володимира Зеленського.

“Це піар для Зеленського, що так, МВФ нас любить, він нас підтримує. Все. Нам ні гроші, нічого не треба. Тому, більш ніколи нічого не буде. МВФ і в наступному році кредити давати не буде. І це всі знають. Але, звичайно, будуть розмови, зустрічі. Головне, для чого потрібен МВФ – на нього дуже вигідно списувати всі негаразди: МВФ поганий, кредит не дав, МВФ вимагає підняти тарифи на газ – ой, який поганий”, - зазначив він.

На запитання про те, чи не загрожує країні дефолт без цих грошей, співрозмовник УНН запевнив, що це не так.

“Це просто смішно. У нас дійсно була криза у 2014-2015 роках, не заперечую. Тоді була криза, тоді, дійсно, у 2015 році був дефолт. Хто це побачив? Ніхто. А зараз такої ситуації взагалі не існує”, - додав він.

Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов висловив думку, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду у червні ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня. Україна сподівається, що до кінця року до Києва приїде місія МВФ, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу.

Утім, у вересні у Фонді заявили, що продовження програми фінансової підтримки України від МВФ залежить, зокрема, від незалежності антикорупційних органів. Після цього КСУ ухвалив ще й рішення щодо скасування покарання за брехню в деклараціях, що вплинуло на е-декларування. Західні партнери очікують від України врегулювання ситуації. Зеленський 19 листопада поговорив з послами G7 і заявив їм, що повернути покарання за брехню в деклараціях планується до кінця року.

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