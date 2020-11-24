Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина не получит новых траншей Международного валютного фонда ни в 2020-м, ни в 2021 году - ей они просто не нужны. Об этом в комментарии УНН сказал экономический и политический эксперт Александр Охрименко.

"Не будет ни в этом, ни в следующем году никаких траншей от МВФ. Это инсайдерская информация. Когда были переговоры о подписании весной меморандума с МВФ, была такая договоренность, что нам кредит и даром не нужен. Но, нам нужен пиар. Поэтому, была такая хитрая договоренность, что подписывают соглашение, затем дают или не дают... по большому счету, миллиард (долларов США - ред.), который дали, можно было и не давать. И, после этого, ничего не надо. С самого начала, когда подписывали меморандум, была договоренность, что больше ничего не будет", - сказал Охрименко.

По его словам, и советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, и Премьер-министр Денис Шмыгаль в курсе сложившейся ситуации, но они "не могут об этом сказать".

"Кредит, который брали, он не нужен. Потому что, когда начался коронавирус, была такая мечта - обмануть МВФ, чтобы он дал примерно 20-30 млрд долларов - не удалось. МВФ предложил эту программу Stand-by", - отметил эксперт.

По его мнению, программа Stand-by для Украины - это скорее пиар для Президента Владимира Зеленского.

"Это пиар для Зеленского, что да, МВФ нас любит, он нас поддерживает. Все. Нам ни деньги, ничего не надо. Поэтому, больше никогда ничего не будет. МВФ и в следующем году кредиты давать не будет. И это все знают. Но, конечно, будут разговоры, встречи. Главное, для чего нужен МВФ - на него очень выгодно списывать все проблемы, МВФ плохой, кредит не дал, МВФ требует поднять тарифы на газ - ой, какой плохой", - отметил он.

На вопрос о том, не грозит ли стране дефолт без этих денег, собеседник УНН заверил, что это не так.

"Это просто смешно. У нас действительно был кризис в 2014-2015 годах, не спорю. Тогда был кризис, тогда, действительно, в 2015 году был дефолт. Кто это увидел? Никто. А сейчас такой ситуации вообще не существует", - добавил он.

Напомним, накануне советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов высказал мнение, что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку основаниям для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. Зеленский 19 ноября поговорил с послами G7 и заявил им, что вернуть наказание за ложь в декларациях планируется до конца года.

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