Україна направила РФ ноту протесту через черговий "гумконвой" на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту в Росію щодо припинення відправки “гуманітарних конвоїв” на Донбас через непідконтрольну ділянку кордону України. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
Цитата
“МЗС України висловлює рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих „гуманітарних конвоїв“”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 12 серпня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях 102-й так званий “гуманітарний конвой” у складі 7 вантажних автомобілів та супроводі 2 автомобілів МНС РФ.
Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган”.
В МЗС наголошують, що відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.
“У цьому зв’язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
В кінці липня цього року Україна направила РФ ноту протесту через черговий “гумконвой” на Донбас.
Нагадаємо, у 2020 році Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доставив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою, Росія — 5.