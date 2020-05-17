Україна на фінальній стадії подачі меморандуму до Арбітражного трибуналу в справі моряків - МЗС

“Це не просто текст, це докази, це свідчення наших моряків, це результати певних експертиз, які лягають в основу наших позовних вимог, це гарантії припинення кримінального переслідування щодо наших моряків, яких російська сторона не мала права притягати до кримінальної відповідальності, безумовно, це питання компенсації, як матеріальної, так і морального характеру”, — заявив Єнін.

При цьому він не вказав конкретної суми компенсації, яку вимагатиме Україна.

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Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Відповідно до розкладу МЗС має подати документ до 24 травня. За словами Євгена Єніна, Україна встигає це зробити.

Арбітражний трибунал сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН із морського права при захопленні й утриманні українських військових суден “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу”, а також 24 членів їхніх екіпажів. Моряків та кораблі Україні повернули восени 2019 року.