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Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков - МИД

Киев • УНН

 • 12769 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков - МИД

"Это не просто текст, это доказательства, это показания наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера", - заявил Енин.

При этом он не указал конкретной суммы компенсации, которую требует Украина.

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Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию МИД должен подать документ до 24 мая. По словам Евгения Енина, Украина успевает это сделать.

Арбитражный суд сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона прилагает усилия для установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при захвате и удержании украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей. Моряков и корабли Украины вернули осенью 2019 года.

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