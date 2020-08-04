Україна має скопіювати білоруський досвід щодо трансплантації органів - Тодуров

Тодуров зазначив, що закон презумпції незгоди, коли потрібно питати родичів після смерті пацієнта письмової згоди на забір донорських органів, на сьогодні створює в Україні серйозні обмеження.

“В тих країнах, де присутня презумпція згоди там трансплантологія розвивається значно швидше, одна з таких країн — це Білорусь. Близько 15 років тому назад вони прийняли новий закон і після цього протягом 5 років кількість трансплантацій збільшилась в 40 разів. Досвід цієї країни для нас дуже прийнятний, тому що ця країна такого ж економічного рівня, релігіозного ..., це країна з таким же базовим стартом медичним, кадровим персоналом, і вона показала нам приклад того шляху, яким треба нам всім рухатися, щоб досягнути результату”, — розповів Тодуров.

За його словами, за 15 років в Білорусі жодного кримінального провадження, як тільки зник дефіцит органів, зник будь-який натяк на “чорну трансплантологію”, або на нелегальну.

“Тому моя особиста думка, що ми повинні скопіювати білоруський досвід, й не треба нічого вигадувати, і думаю, що ми відразу станемо на шлях успіху у розвитку трансплантології в Україні”, — сказав Тодуров.

Нагадаємо, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.

Як повідомлялося, Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації.