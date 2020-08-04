Україна має скопіювати білоруський досвід щодо трансплантації органів - Тодуров
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Україна повинна скопіювати білоруський досвід щодо трансплантації органів. Таку думку висловив професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України” Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.
Тодуров зазначив, що закон презумпції незгоди, коли потрібно питати родичів після смерті пацієнта письмової згоди на забір донорських органів, на сьогодні створює в Україні серйозні обмеження.
“В тих країнах, де присутня презумпція згоди там трансплантологія розвивається значно швидше, одна з таких країн — це Білорусь. Близько 15 років тому назад вони прийняли новий закон і після цього протягом 5 років кількість трансплантацій збільшилась в 40 разів. Досвід цієї країни для нас дуже прийнятний, тому що ця країна такого ж економічного рівня, релігіозного ..., це країна з таким же базовим стартом медичним, кадровим персоналом, і вона показала нам приклад того шляху, яким треба нам всім рухатися, щоб досягнути результату”, — розповів Тодуров.
За його словами, за 15 років в Білорусі жодного кримінального провадження, як тільки зник дефіцит органів, зник будь-який натяк на “чорну трансплантологію”, або на нелегальну.
“Тому моя особиста думка, що ми повинні скопіювати білоруський досвід, й не треба нічого вигадувати, і думаю, що ми відразу станемо на шлях успіху у розвитку трансплантології в Україні”, — сказав Тодуров.
Нагадаємо, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.
Як повідомлялося, Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації.