Украина должна скопировать белорусский опыт по трансплантации органов - Тодуров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украина должна скопировать белорусский опыт по трансплантации органов. Такое мнение высказал профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.
Тодуров отметил, что закон презумпции несогласия, когда нужно спрашивать родственников после смерти пациента письменного согласия на забор донорских органов, сегодня создает в Украине серьезные ограничения.
"В тех странах, где присутствует презумпция согласия там трансплантология развивается значительно быстрее, одна из таких стран - это Беларусь. Около 15 лет назад они приняли новый закон и после этого в течение 5 лет количество трансплантаций увеличилось в 40 раз. Опыт этой страны для нас очень приемлем, так как эта страна такого же экономического уровня, религиозного ..., это страна с таким же базовым стартом медицинским, кадровым персоналом, и она показала нам пример того пути, по которому надо нам всем двигаться, чтобы достичь результата", - рассказал Тодуров.
По его словам, за 15 лет в Беларуси ни одного уголовного производства, как только исчез дефицит органов, исчез любой намек на "черную трансплантологию", или на нелегальную.
"Поэтому мое личное мнение, что мы должны скопировать белорусский опыт, и не надо ничего выдумывать, и думаю, что мы сразу станем на путь успеха в развитии трансплантологии в Украине", - сказал Тодуров.
Напомним, Минздрав определил 24 медучреждения, что будут делать трансплантации в Украине.
Как сообщалось, Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации.