Україна має реформувати дострокове звільнення для довічно ув'язнених - ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Європейський суд з прав людини постановив у справі "Петухов проти України" можливість перегляду вироку про довічне ув'язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову ЄСПЛ.
Справа "Петухов проти України" стосувалась скарги в'язня щодо неможливості перегляду довічного покарання за українським законодавством.
Згідно з рішенням ЄСПЛ, Петухов тяжко хворів на туберкульоз та не отримував своєчасного лікування, а також не мав можливості клопотати про перегляд свого вироку чи сподіватися на президентське помилування.
Беручи до уваги системний характер проблеми, Суд визнав, що Україна повинна реформувати свою систему перегляду довічного ув'язнення - у кожному конкретному випадку потрібне детальне вивчення справи і обґрунтування доцільності довготривалого утримання під вартою.
Також необхідно надавати засудженим можливість звертатися про перегляд свого вироку.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини відхилив звернення Росії, яким вона намагалась опротестувати рішення про виплату компенсації матері загиблого в ополченні невизнаного Придністров'я солдата.
Як повідомляв УНН, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро компенсації засудженому за наркоторгівлю через катування та процесуальні порушення.