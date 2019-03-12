Украина должна реформировать досрочное освобождение для пожизненно заключенных - ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейский суд по правам человека постановил в деле "Петухов против Украины" возможность пересмотра приговора о пожизненном заключении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление ЕСПЧ.
Дело "Петухов против Украины" касалась жалобы заключенного о невозможности просмотра пожизненного наказания по украинскому законодательством.
Согласно решению ЕСПЧ, Петухов тяжело болел туберкулезом и не получал своевременного лечения, а также не имел возможности ходатайствовать о пересмотре своего приговора или надеяться на президентское помилование.
Принимая во внимание системный характер проблемы, Суд признал, что Украина должна реформировать свою систему перосмотра пожизненного заключения - в каждом конкретном случае требуется детальное изучение дела и обоснование целесообразности длительного содержания под стражей.
Также необходимо предоставлять осужденным возможность обращаться о пересмотре своего приговора.
Напомним, Европейский суд по правам человека отклонил обращение России, которым она пыталась опротестовать решение о выплате компенсации матери погибшего в ополчении непризнанного Приднестровья солдата.
Как сообщал УНН, ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тыс. евро компенсации осужденному за наркоторговлю через пытки и процессуальные нарушения.