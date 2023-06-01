Україна має право захищатися: Столтенберг прокоментував "бавовну" на території рф

Цитата

"Зараз ми маємо точно таку ж позицію, як і на початку війни - Україна має право захищатися. Загарбницька війна росії проти України є грубим порушенням міжнародного права. Право на самооборону закріплено в Статуті ООН. Безсумнівно, що це загарбницька війна президента (рф володимира, - ре.) путіна і москви проти України. Президент путін і москва почали цю війну, і вони можуть закінчити цю війну", - наголосив Столтенберг.

Деталі

Він підкреслив, що країни НАТО та союзники продовжать підтримку України "стільки, скільки потрібно", додавши, що це не робить Альянс "стороною конфлікту".

"НАТО має два завдання в цьому конфлікті. Перше – надавати підтримку Україні, що ми робимо. Друге – не допустити ескалації цього конфлікту за межами України. І це причина, чому ми збільшили нашу військову присутність у східній частині альянсу, на території НАТО", - сказав Генсек.

Раніше

28 травня у росії заявили про нібито атаку кількох безпілотників на нафтопереробний завод у краснодарському краї.

У середу, 31 травня, у краснодарському краї рф сталась пожежа на Афіпський нафтопереробний завод. Ймовірною причиною називають попадання безпілотників.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена "приватно і публічно дала зрозуміти українцям", що "не підтримує атаки на російську територію". Водночас він зауважив, що Україна має право на самозахист.