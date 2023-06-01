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Украина имеет право защищаться: Столтенберг прокомментировал "хлопки" на территории рф

Киев • УНН

 • 458962 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Это россия начала войну против Украины, нарушив международное право, и Украина имеет право на защиту. Об этом напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед неформальной встречей глав МИД Альянса в Осло, комментируя последнюю серию атак беспилотников на территории россии, в том числе на нефтеперерабатывающий завод, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сейчас мы имеем точно такую же позицию, как и в начале войны - Украина имеет право защищаться. Захватническая война россии против Украины является грубым нарушением международного права. Право на самооборону закреплено в Уставе ООН. Несомненно, что это захватническая война президента (рф владимира, - ре.) путина и москвы против Украины. Президент путин и москва начали эту войну, и они могут закончить эту войну", - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Он подчеркнул, что страны НАТО и союзники продолжат поддержку Украины "столько, сколько нужно", добавив, что это не делает Альянс "стороной конфликта".

"НАТО имеет две задачи в этом конфликте. Первая – оказывать поддержку Украине, что мы делаем. Второе – не допустить эскалации этого конфликта за пределами Украины. И это причина, почему мы увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса, на территории НАТО", - сказал Генсек.

Ранее

28 мая в россии заявили о якобы атаке нескольких беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае.

В среду, 31 мая, в краснодарском крае рф произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной называют попадание беспилотников.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Байдена "частно и публично дала понять украинцам", что "не поддерживает атаки на российскую территорию". В то же время он отметил, что Украина имеет право на самозащиту. 

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