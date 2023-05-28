У росії заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У росії заявили про нібито атаку кількох безпілотників на нафтопереробний завод у краснодарському краї. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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Зазначається, що декілька безпілотників нібито спробували атакувати ільський НПЗ у краснодарському краї.
За опублікованою інформацією, атака БПЛА відбулася сьогодні близько другої години ночі.
Як повідомляється, всі безпілотники нібито були нейтралізовані, а внаслідок падіння уламків на території заводу виникло задимлення. За наданою інформацією, інфраструктура підприємства не пошкоджена, постраждалих немає.
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