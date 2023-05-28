В россии заявили об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В россии заявили о якобы атаке нескольких беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что несколько беспилотников якобы попытались атаковать ильский НПЗ в краснодарском крае.
По опубликованной информации, атака БПЛА произошла сегодня около двух часов ночи.
Как сообщается, все беспилотники якобы были нейтрализованы, а в результате падения обломков на территории завода возникло задымление. По предоставленной информации, инфраструктура предприятия не повреждена, пострадавших нет.
Напомним
Ночью крупный пожар произошел на мебельной фабрике в рыбинске. По обнародованной информации, горела площадь в около 3000 квадратов. Возле здания обвалилась кровля.