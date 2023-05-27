Нова пожежа на росії: горить меблева фабрика - росЗМІ

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Повідомляється, що велика пожежа сталася на меблевій фабриці в рибінську. За оприлюдненою інформацією, горить площа у близько 3000 квадратів. Біля будівлі вже обвалився покрівля.

Як зазначається, спалахнуло виробниче підприємство "Свобода" на селищній вулиці. Величезний стовп диму видно із різних районів міста.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо

Минулої ночі у російському бєлгороді пролунав вибух.

За опублікованою інформацією, безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції мвс.