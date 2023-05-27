Новый пожар на россии: горит мебельная фабрика - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. росСМИ и Telegram-каналы сообщают о пожаре на мебельной фабрике, передает УНН.
Детали
Сообщается, что крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Рыбинске. По обнародованной информации, горит площадь в около 3000 квадратов. Возле здания уже обвалилась кровля.
Как отмечается, вспыхнуло производственное предприятие "Свобода" на поселковой улице. Огромный столб дыма виден из разных районов города.
Информации о пострадавших нет.
Напомним
Прошлой ночью в российском белгороде прогремел взрыв.
По опубликованной информации, беспилотник якобы сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции мвс.