Україна має намір вчасно погашати борги - глава Мінфіну

Так, в кінці травня Україна має погасити п’ятирічні зовнішні облігації на 1 млрд доларів, випущені під гарантії уряду США.

“Не дивлячись на кризу, викликану поширенням коронавірусу, ми плануємо виконувати наші боргові зобов’язання. Україна виконує вчасно і в повному обсязі свої фінансові зобов’язання, і ми не бачимо причин для відхилення від цього підходу в майбутньому”, — додав міністр.

Він запевнив, що уряд не збирається виходити на ринки капіталу в цьому році після того, як в січні розмістив євробонди на суму 1,25 мільярда євро, що приблизно досить для покриття зовнішніх комерційних боргових зобов’язань.

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“З огляду на, що інші погашення зовнішнього державного боргу — це погашення офіційним кредиторам, подальше виконання плану зовнішніх запозичень ми плануємо через отримання фінансування від наших міжнародних партнерів”, — сказав міністр.

Варто відзначити, що згідно з бюджетом 2020 року, Україна планує зайняти більш 9 млрд доларів із зовнішніх джерел, в той час як на зовнішні боргові платежі необхідно направити близько 6,2 млрд доларів.

“Є угода з МВФ, що в цьому році кошти, передбачені новою програмою, будуть надходити до бюджету, а не в резерви НБУ, як це було раніше”, — сказав Марченко.

За словами міністра, Україна також завершує переговори про отримання кредиту DPL (Development Policy Loan — позики для політичного розвитку) від Світового банку і веде активні переговори про надання підтримки Україні з іншими партнерами.

Відзначимо, що Україна сподівається підписати угоду з МВФ в травні, що приверне і інших міжнародних кредиторів.

У свою чергу, Національний банк прогнозує, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року в розмірі 2 млрд дол.



Щоб отримати транш, парламент повинен спочатку прийняти закон, який не дозволяє повертати активи колишнім власникам неплатоспроможних банків.

Раніше УНН писав, що глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запросив представників МВФ до обговорення законопроекту про банках.