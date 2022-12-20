Україна готова забезпечити лікування Саакашвілі – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна готова прийняти колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та забезпечити йому лікування. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, передає УНН.
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"Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Міхеіла Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Грузіє, зроби правильний вибір", - написав Подоляк.
Контекст
Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.
Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці "Вівамеді" Саакашвілі залишається з травня.
Раніше адвокат третього президента Грузії заявив, що, за даними обстеження, ймовірними діагнозами Саакашвілі є деменція та туберкульоз, і остаточно це не встановлено.
У звіті, поширеному командою юристів Саакашвілі, американський токсиколог Девід Сміт сказав, що "тестування виявило наявність важких металів" в організмі Саакашвілі, а патологічні симптоми, які він демонструє, "є результатом отруєння важкими металами".
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Грузії допустити його до колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.