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Украина готова обеспечить лечение Саакашвили – Подоляк

Украина готова обеспечить лечение Саакашвили – Подоляк

Киев • УНН

 • 412115 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина готова принять бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и обеспечить ему лечение. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, передает УНН

Цитата

"Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах у цивилизованного мира. Украина готова принять Михаила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия , сделай правильный выбор", - написал Подоляк.

Контекст

Саакашвили, который по завершении своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Охраняемый в тбилисской клинике "Вивамеди" Саакашвили остается с мая.

Ранее адвокат третьего президента Грузии заявил, что, по данным обследования, вероятными диагнозами Саакашвили являются деменция и туберкулез, и окончательно это не установлено.

В отчете, распространенном командой юристов Саакашвили, американский токсиколог Дэвид Смит сказал, что "тестирование выявило наличие тяжелых металлов" в организме Саакашвили, а патологические симптомы, которые он демонстрирует, "являются результатом отравления тяжелыми металлами".

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

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