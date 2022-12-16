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Український омбудсмен закликав владу Грузії допустити його до Саакашвілі

Український омбудсмен закликав владу Грузії допустити його до Саакашвілі

Київ • УНН

 • 491455 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Грузії допустити його до колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це Лубінець написав в Telegram, передає УНН.

Деталі

Лубінець наголосив, що стан здоров’я Саакашвілі значно погіршився та додав — хоче переконатися, що життю Саакашвілі немає загрози.

“Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який наразі знаходиться в медичному центрі „Вівамеді“ в Тбілісі”, — зазначив він.

Лубінець додав: критичний стан, в якому зараз перебуває Саакашвілі викликає тривогу та занепокоєння.

“Тому грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ. Адже Україна, як демократична й сучасна європейська держава, буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном!”, — зазначив він.

Контекст 

Засновника головної опозиційної сили Грузії та президента у період з 2004 по 2013 рік Саакашвілі було заочно засуджено до шести років позбавлення волі у 2018 році.

Він був ув'язнений у жовтні 2021 року, через кілька днів після того, як таємно повернувся з України до Грузії.

Лікарі та його команда юристів, попередили, що Саакашвілі страждає на серйозні неврологічні захворювання.

Правозахисна група Empatia заявила, що Саакашвілі зазнав фізичного та психологічного насильства в ув'язненні, а лікар, пов'язаний з уповноваженим з прав людини Грузії, сказав, що у в'язниці він втратив близько 40 кілограмів.

Лікарі у звіті, опублікованому юридичною командою Саакашвілі, заявили, що тестування виявило присутність важких металів в організмі Саакашвілі й що пов'язані з цим симптоми, ймовірно, є результатом отруєння важкими металами.

Влада наполягає на тому, що Саакашвілі надається належна медична допомога, і обіцяє забезпечити його участь у судовому засіданні наступного тижня.

Європейський союз та США раніше заявили, що уряд Грузії несе відповідальність за забезпечення Саакашвілі належної медичної допомоги.

Нагадаємо

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, оголосив нове голодування після того, як влада не забезпечила відеозв'язок між лікарнею, в якій він утримується, і судовим засіданням.

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