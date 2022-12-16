Украинский омбудсмен призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили

Детали

Лубинец отметил, что состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось и добавил — хочет убедиться, что жизни Саакашвили нет угрозы.

“Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре „Вивамеди“ в Тбилиси”, — отметил он.

Лубинец добавил: критическое состояние, в котором сейчас находится Саакашвили вызывает тревогу и беспокойство.

“Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения. Ведь Украина, как демократическое и современное европейское государство, будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за рубежом!”, — отметил он.

Контекст

Основатель главной оппозиционной силы Грузии и президент в период с 2004 по 2013 год Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы в 2018 году.

Он был заключен в тюрьму в октябре 2021 года, через несколько дней после того, как тайно вернулся из Украины в Грузию.

Врачи и его команда юристов, предупредили, что Саакашвили страдает серьезными неврологическими заболеваниями.

Правозащитная группа Empatia заявила, что Саакашвили подвергся физическому и психологическому насилию в заключении, а врач, связанный с уполномоченным по правам человека Грузии, сказал, что в тюрьме он потерял около 40 килограммов.

Врачи в отчете, опубликованном юридической командой Саакашвили, заявили, что тестирование выявило присутствие тяжелых металлов в организме Саакашвили и что связанные с этим симптомы, вероятно, являются результатом отравления тяжелыми металлами.

Власти настаивают на том, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь, и обещают обеспечить его участие в судебном заседании на следующей неделе.

Европейский союз и США ранее заявили, что правительство Грузии несет ответственность за обеспечение Саакашвили надлежащей медицинской помощи.

Напомним

Находящийся в заключении экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили объявил новую голодовку после того, как власти не обеспечили видеосвязь между больницей, в которой он содержится, и судебным заседанием.