Саакашвілі оголосив нове голодування

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19794 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 52538 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 91500 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 142338 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 167198 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 343595 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219002 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193289 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 327821 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459008 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 38480 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 37286 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 31376 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 29195 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 31397 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 343592 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 327818 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545474 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676318 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76969 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114069 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199110 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225140 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218150 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Саакашвілі оголосив нове голодування

Саакашвілі оголосив нове голодування

Київ • УНН

 • 546304 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, в середу оголосив нове голодування після того, як влада не забезпечила відеозв'язок між лікарнею, в якій він утримується, і судовим засіданням. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Адвокати Саакашвілі вимагали відстрочки його тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, вказуючи на його слабке здоров'я.

Судове слухання на їхню вимогу, яке відбулось раніше в середу, було відкладено після того, як влада не змогла забезпечити відеозв'язок між залом суду і лікарнею Саакашвілі.

"Михеїл Саакашвілі оголосив голодування, вимагаючи, щоб йому дозволили брати участь у судових засіданнях з відеозв'язку", - повідомив AFP його адвокат Діто Садзаглішвілі.

Контекст

Засновника головної опозиційної сили Грузії та президента у період з 2004 по 2013 рік Саакашвілі було заочно засуджено до шести років позбавлення волі у 2018 році.

Він був ув'язнений у жовтні 2021 року, через кілька днів після того, як таємно повернувся з України до Грузії.

Лікарі та його команда юристів, попередили, що Саакашвілі страждає на серйозні неврологічні захворювання.

Правозахисна група Empatia заявила, що Саакашвілі зазнав фізичного та психологічного насильства в ув'язненні, а лікар, пов'язаний з уповноваженим з прав людини Грузії, сказав, що у в'язниці він втратив близько 40 кілограмів.

Лікарі у звіті, опублікованому юридичною командою Саакашвілі, заявили, що тестування виявило присутність важких металів в організмі Саакашвілі й що пов'язані з цим симптоми, ймовірно, є результатом отруєння важкими металами.

Влада наполягає на тому, що Саакашвілі надається належна медична допомога, і обіцяє забезпечити його участь у судовому засіданні наступного тижня.

Європейський союз та США раніше заявили, що уряд Грузії несе відповідальність за забезпечення Саакашвілі належної медичної допомоги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41