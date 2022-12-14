Саакашвілі оголосив нове голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, в середу оголосив нове голодування після того, як влада не забезпечила відеозв'язок між лікарнею, в якій він утримується, і судовим засіданням. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
Деталі
Адвокати Саакашвілі вимагали відстрочки його тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, вказуючи на його слабке здоров'я.
Судове слухання на їхню вимогу, яке відбулось раніше в середу, було відкладено після того, як влада не змогла забезпечити відеозв'язок між залом суду і лікарнею Саакашвілі.
"Михеїл Саакашвілі оголосив голодування, вимагаючи, щоб йому дозволили брати участь у судових засіданнях з відеозв'язку", - повідомив AFP його адвокат Діто Садзаглішвілі.
Контекст
Засновника головної опозиційної сили Грузії та президента у період з 2004 по 2013 рік Саакашвілі було заочно засуджено до шести років позбавлення волі у 2018 році.
Він був ув'язнений у жовтні 2021 року, через кілька днів після того, як таємно повернувся з України до Грузії.
Лікарі та його команда юристів, попередили, що Саакашвілі страждає на серйозні неврологічні захворювання.
Правозахисна група Empatia заявила, що Саакашвілі зазнав фізичного та психологічного насильства в ув'язненні, а лікар, пов'язаний з уповноваженим з прав людини Грузії, сказав, що у в'язниці він втратив близько 40 кілограмів.
Лікарі у звіті, опублікованому юридичною командою Саакашвілі, заявили, що тестування виявило присутність важких металів в організмі Саакашвілі й що пов'язані з цим симптоми, ймовірно, є результатом отруєння важкими металами.
Влада наполягає на тому, що Саакашвілі надається належна медична допомога, і обіцяє забезпечити його участь у судовому засіданні наступного тижня.
Європейський союз та США раніше заявили, що уряд Грузії несе відповідальність за забезпечення Саакашвілі належної медичної допомоги.