Саакашвили объявил новую голодовку

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в среду объявил новую голодовку после того, как власти не обеспечили видеосвязь между больницей, в которой он содержится, и судебным заседанием. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.