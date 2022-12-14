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Саакашвили объявил новую голодовку

Саакашвили объявил новую голодовку

Киев • УНН

 • 546304 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в среду объявил новую голодовку после того, как власти не обеспечили видеосвязь между больницей, в которой он содержится, и судебным заседанием. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Адвокаты Саакашвили требовали отсрочки его тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением, указывая на его слабое здоровье.

Судебное слушание по их требованию, которое состоялось ранее в среду, было отложено после того, как власти не смогли обеспечить видеосвязь между залом суда и больницей Саакашвили.

"Михеил Саакашвили объявил голодовку, требуя, чтобы ему разрешили участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи", – сообщил AFP его адвокат Дито Садзаглишвили.

Контекст

Основатель главной оппозиционной силы Грузии и президент в период с 2004 по 2013 год Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы в 2018 году.

Он был заключен в октябре 2021 года через несколько дней после того, как тайно вернулся из Украины в Грузию.

Врачи и его команда юристов, предупредили, что Саакашвили страдает серьезными неврологическими заболеваниями.

Правозащитная группа Empatia заявила, что Саакашвили испытал физическое и психологическое насилие в заключении, а врач, связанный с уполномоченным по правам человека Грузии, сказал, что в тюрьме он потерял около 40 килограммов.

Врачи в отчете, опубликованном юридической командой Саакашвили, заявили, что тестирование выявило присутствие тяжелых металлов в организме Саакашвили и что связанные с этим симптомы, вероятно, являются результатом отравления тяжелыми металлами.

Власти настаивают на том, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь и обещают обеспечить его участие в судебном заседании на следующей неделе.

Европейский союз и США ранее заявили, что правительство Грузии несет ответственность за обеспечение Саакашвили надлежащей медицинской помощи.

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