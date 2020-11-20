Україна готова була зібрати нову збірну на матч проти Швейцарії за 48 годин, але цього часу не дали - Протасов

"Збірна була готова до матчу, про що ми говорили в переговорах і зі швейцарською стороною, і з УЄФА. Команда готова була здати тести на Covid-19 повторно, щоб підтвердити наявність мінімум 13-ти здорових гравців, але нам відмовили, перекресливши всі наші зусилля. Хоча отримані відразу після повернення в Україну результати тестування в акредитованій УЄФА лабораторії довели нашу правоту.

До речі, гравці збірної Сергій Кривцов і Жуніор Мораес, які мали підозру на повторне захворювання Covid-19, теж отримали негативні результати і вже тренуються зі своєю командою і готуються до матчу чемпіонату України", - сказав він.

Дивною відмова швейцарського лікаря виглядає ще й тому, що незадовго до цього цей же медик дозволив місцевій команді ФК "Люцерн" взяти участь в матчі проти ФК "Цюріх", хоча напередодні поєдинку в обох командах у окремих футболістів виявили позитивний результат тесту на Covid-19, зазначив Протасов.

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За словами віце-президента УАФ, Україна готова була зібрати нову команду і привезти її до Швейцарії, але для цього потрібен був час - хоча б 48 годин.

"Ми були готові зібрати нову команду і привезти її до Швейцарії, проте для цього потрібен час, як мінімум 48 годин - це збір гравців, тестування, оформлення віз тим футболістам, які не мають біометричних паспортів, і організація чартеру. Будь-який менеджер, який працював зі збірною, підтвердить, що організувати це за добу, як нам пропонували в Швейцарії, для виїзного матчу - нереально", - сказав Протасов.

Нагадаємо, воротар збірної Пятов заявив, що результат поєдинку "Україна-Швейцарія" має вирішуватися на футбольному полі, а не в "лабораторіях".