Украина готова была собрать новую сборную на матч против Швейцарии за 48 часов, но этого времени не дали - Протасов

“Сборная была готова к матчу, о чем мы говорили в переговорах и со швейцарской стороной, и с УЕФА. Команда готова была сдать тесты на Covid-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнув все наши усилия. Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту.

Кстати, игроки сборной Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые имели подозрение на повторное заболевание Covid-19, тоже получили отрицательные результаты и уже тренируются со своей командой и готовятся к матчу чемпионата Украины”, — сказал он.

Странным отказ швейцарского врача выглядит еще и потому, что незадолго до этого этот же медик позволил местной команде ФК “Люцерн” принять участие в матче против ФК “Цюрих”, хотя накануне поединка в обеих командах у отдельных футболистов обнаружили положительный результат теста на Covid-19, отметил Протасов.

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По словам вице-президент УАФ, Украина готова была собрать новую команду и привезти ее в Швейцарию, но для этого нужно было время — хотя бы 48 часов.

“Мы были готовы собрать новую команду и привезти ее в Швейцарию, однако для этого нужно время, как минимум 48 часов — это сбор игроков, тестирование, оформление виз тем футболистам, которые не имеют биометрических паспортов, и организация чартера. Любой менеджер, который работал со сборной, подтвердит, что организовать это за сутки, как нам предлагали в Швейцарии, для выездного матча — нереально”, — сказал Протасов.

Напомним, вратарь сборной Пятов заявил, что исход поединка “Украина -Швейцария” должен решаться на футбольном поле, а не в “лабораториях”.